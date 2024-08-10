В «Локомотиве» хотят, чтобы Батраков стал вторым Лоськовым

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов высказался об игре молодого хавбека команды Алексея Батракова.

За два последних матча 19-летний футболист записал на свой счет четыре результативные передачи.

«Батраков — шикарен! Хочу, чтобы он стал вторым Лоськовым», — приводит слова Филатова издание «Спорт-Экспресс».

В текущей кампании Батраков появился на поле в пяти матчах с учетом всех турниров, забил два мяча и записал в свой актив четыре ассиста.

В настоящий момент «Локомотив» находится на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея на своем счету девять очков.