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Газизов – о судействе: «Мы слепые»

10 Августа 2024 • 18:02 Комментировать
Локомотив Москва
2:0
Динамо Махачкала

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался на тему судейства. Ранее он называл решения экспертно-судейской комиссии по матчу против «Пари НН» оскорбительными. ЭСК, как известно, признала ошибку с назначенным пенальти, но поддержала решения судьи в четырёх других моментах.

«Я начинаю говорить о судействе и оказываюсь абсолютным дураком. Зачем мне это надо? Вы говорите, вы же видите. Мы слепые. Я даже уже боюсь лишнего сказать», - слова Газизова приводит Sport24.

Напомним, что в субботу махачкалинское «Динамо» проиграло в гостях у «Локомотива» со счётом 0:2. После четырёх игр динамовцы имеют два очка в своём активе. 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Махачкала Шамиль Газизов

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