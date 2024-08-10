Биджиев: «Конечно, ещё один форвард нам бы точно пригодился»

Главный тренер «Динамо» из Махачкалы Хасанби Биджиев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Локомотивом».

- Показалось, что второй тайм в исполнении вашей команды был куда более смелым, острым. С чем это связано, как общались с командой в раздевалке?

- В принципе, да, получилось два разных тайма, хотя я считаю, что и первый тайм мы начали нормально. Но я считаю, что мы очень легко пропустили первый гол, да и второй гол очень легко дали забить сопернику. Что касается второго тайма, мы внесли коррективы и поменяли чуть функции игроков, он получился более агрессивным, но опять таки, вроде, начинали создавать что-то у ворот соперника, но получили вовсе необязательный гол с углового в свои ворота. Поэтому, конечно, было сложно два мяча отыграть. Ну и еще раз соглашусь, с вами, что было два разных тайма. Во втором - действовали получше. Как говорится, на этом жизнь не заканчивается, нас ждут определенные выводы, решения, которые нужно принять по тактическим схемам, что мы применяли по ходу матча, и будем двигаться дальше.

- Сегодня по судейским решениям у вас нет никаких вопросов?

- Да что там комментировать? Я считаю, что говорить абсолютно не о чем, бесполезно говорить. С чем-то можно соглашаться, с чем-то - нет, но в итоге неблагодарное занятие, будем так говорить.

- Что касается нападения, сегодня казалось, что вам не хватает еще одного нападающего. Будут ли еще какие-то трансферы? Нужны ли они вам, и на какие позиции?

- Мы этим занимаемся, еще время до окончания трансферного окна есть. Посмотрим, конечно, еще один форвард нам бы точно пригодился.

- Какого плана? Каким вы видите его под вашу схему?

- Знаете как? Нужен мобильный, прежде всего, человек с хорошей скоростью. Мобильный форвард, который хорошо открывается за спину, может принять мяч, выполняющий те требования, которые предъявляет игра.