Галактионов объяснил замены Воробьёва, Карпукаса и Пиняева

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо» из Махачкалы.

- Почему начало второго тайма стало для вашей команды таким волнительным? Вы позволили несколько моментов допустить у своих ворот, хотя в первом тайме практически ничего не было.

- Я думаю, что это связано в первую очередь с тем, что мы мяч перестали держать в центре поля и выходить из обороны таким образом для того, чтобы отодвинуть соперника от наших ворот. Несколько стандартов были опасными. Соперник из этого создавал моменты, но нельзя сказать, что с каких-то взаимодействий или комбинаций, а именно со стандартных положений. Мы рассчитывали на свои быстрые атаки, направленность замен была вызвана тем, что и Дима Воробьёв подустал, и Артём Карпукас. Поэтому приняли решение, что более свежие и мобильные ребята, нацеленные не только на атаку, но и в обороне которые могут помогать держать ритм этой игры.

- Что касается замены Пиняева. Почему так рано?

- Нам показалось, что можно было действовать более инициативно, так скажем, при этом он достаточно хорошо открывался и был активен. С учетом того, что мы смотрели последние матчи и состояние ребят, видели, что сил отдано было много. Для того, чтобы темп игры поддержать решили выпустить более свежего игрока. Это никак не связано с тем, что у него что-то плохо, нет. Просто решили добавить скорости и игроков с акцентом и на атаку, и на оборону.

- С учетом того, что сегодня сыграли на ноль, понятно, что это в первую очередь в плюс для Лантратова, но, возвращаясь к центру обороны, наверное, для вас это очень важно?

- Еще раз говорю, это не только центр обороны, обороняется вся команда. Что на ноль, было важно, и мы нацелены на это, мы понимали, с кем мы столкнемся, это очень вязкая дисциплинированная команда, боевая. Надо было терпеть, поэтому здесь очень важно нам было сыграть на ноль в этом матче.