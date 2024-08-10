«Локомотив» хочет подписать игрока, выступившего на Евро-2024

«Локомотив» работает над усилением состава команды. Московский клуб проявляет серьёзный интерес к защитнику Ване Дркушичу из «Сочи». «Железнодорожники» готовы подписать словенца уже этим летом, если смогут согласовать с 24-летним игроком условия, в том числе по финансам. Обо всём этом на своих страницах рассказывает Metaratings.

Ваня Дркушич этим летом отыграл четыре полных матча за сборную Словении на чемпионате Европы. Хорошая игра позволила словенцу попасть в трансферные списки целого ряда клубов.

Ранее агент Дркушича говорил, что будущее игрока прояснится в течение суток. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 3,5 миллиона евро.