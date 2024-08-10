Батраков: «Баринов — настоящий капитан и лидер»

Атакующий хавбек «Локомотива» Алексей Батраков высказался о своём одноклубнике Дмитрии Баринове.

«Баринов — настоящий капитан и лидер. Я ему за все благодарен», — приводит слова Батракова «Спорт-Экспресс».

Сегодня, 10 августа, «Локомотив» одолел на своем поле махачкалинское «Динамо» со счетом 2:0. Батраков и Баринов отметились голевыми передачами.

На данный момент подопечные Михаила Галактионова находятся на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав девять очков в четырех турах.

Следующим соперником «Локомотива» в РПЛ станет ЦСКА. Игра между командами пройдет 18 августа.