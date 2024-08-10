Самошников: «У нас в команде каждый лидер по-своему»

Лучший футболист встречи «Локомотив» - «Динамо» Махачкала Илья Самошников для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Отличный гол. Вообще сегодня по ощущениям, сколько километров ты пробежал, сколько обводок совершил? Какой-то бесконечный объем работы.

- Не знаю по поводу объема работы. Это мы узнаем попозже, когда нам вышлют, сколько мы пробежали. Но по ощущениям, честно говоря, наверное, много набежал.

- По игре. Как ощущения? Насколько было тяжело по сравнению с остальными матчами, или всё получилось?

- Всегда тяжело играть с такими организованными командами, как Махачкала. Поэтому хорошо, что выиграли и забили свои моменты.

- Многие переживали по поводу уходов лидеров из «Локомотива». При этом как будто бы команда просто перестроилась. Насколько это действительно так? Футболисты какие-то новые функции получили и играют будто бы ничего страшного?

- Да, я считаю, что у нас в команде каждый лидер по-своему, поэтому мне нечего ответить.

- Атака или защита все-таки преимущественно для тебя интересно?

- И то, и другое, нет разницы.