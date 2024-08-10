Наумов оценил старт «Локомотива» в РПЛ

В четырёх стартовых матчах нового чемпионата России «Локомотив» добился трёх побед при одном поражении. Это лучший старт «железнодорожников» за семь лет по очкам и во всей истории по забитым голам. Комментарий по поводу команды Михаила Галактионова дал Николай Наумов – бывший президент «Локомотива».

«Рано говорить о том, что «Локомотив» нашёл решение своих проблем. То, что «Локомотив» сейчас выглядит хорошо, это, конечно, заслуга тренерского штаба. Они хорошо подготовились к сезону. Команда выглядит гармонично, молодым игрокам доверяют», - цитирует Наумова «Спорт-Экспресс».

Наумов отметил, что пока сложно оценивать дальнейшие перспективы «Локомотива». Экс-президент клуба указал на то, что у команды короткая скамейка запасных.

В следующем туре Премьер-лиги «Локомотив» будет играть против ЦСКА.