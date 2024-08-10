Тедеев выделил сильные стороны «Оренбурга»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Оренбургом».

- Вы как приехали на стадион, прошли вдоль поля, оценили обстановку, покрытие. О чем думали, с каким настроением сейчас находитесь?

- Смотрел и восхищался, хороший стадион, прогулялся, подумал о предстоящем матче, просто так захотелось. А так поле - обычное, искусственное поле. Оно нам знакомо, мы в прошлом сезоне весь сезон отыграли дома на искусственном поле. Оно примерно такого же качества.

- Вы «Акрон», но не все футболисты, которые представляют вашу команду, в прошлом году играли на искусственном покрытии. Как их настраивали на эту игру на «Газовике»?

- Нет большой разницы, надо просто об этом не думать и всё.

- Какой сегодня будет игра, как вам кажется? Вы с последнего матча, насколько я понимаю, не меняете состав. Довольны ходом прошлого поединка?

- Довольным быть очень сложно, потому что команда проиграла, но отдельными эпизодами команда играла хорошо. Что касается состава, что он обязательно должен быть поменяться? Не обязательно. Я верю во всех футболистов, которые у нас есть. Будем надеяться, что они к сегодняшнему матчу подошли хорошо, функциональное и психологическое состояние не вызывает каких-то лишних вопросов и опасений. Самое главное, что они и сегодняшний футбол, надеюсь, будут совместимы друг с другом, и футбол будет интересным.

- С какими сильными сторонами соперника вы намерены сегодня справиться? Наверняка разбирали игру «Оренбурга», какие сильные стороны «Акрона» мы сегодня увидим?

- Что касается «Оренбурга», то эта команда достаточно хорошо и быстро контратакует, у них много острых действий, когда они за минимум времени покрывают достаточно серьезное расстояние, то есть играют вертикально. При этом у них достаточно много хороших и индивидуально сильных футболистов, поэтому каждому из них мы определили определенное внимание. Это внимание и сейчас им уделяем во время разговора внутри раздевалки. Что касается «Акрона», мы надеемся, что каждый футболист сегодня себя покажет с наилучшей стороны. Вот это самое главное.