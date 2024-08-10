В ПАОКе отреагировали на информацию об отказе двух игроков «Зениту»

В прессе появилась информация о том, что от перехода в «Зенит» отказались два футболиста ПАОКа – защитник Константинос Кулиеракис и атакующий полузащитник Янис Константелиас. Комментарий на тот счёт дал Кириакос Кириакос, который в греческом клубе занимает должность вице-президента.

«Интерес «Зенита» к Константелиасу и Кулиеракису? Ничего такого не было», - цитирует Кириакоса Sport24.

В субботу «Зенит» проводит домашний матч Российской премьер-лиги против московского «Динамо». Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.