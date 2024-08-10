Личка: «Лучше проиграть какой-то матч с «Зенитом», но забрать чемпионство»

Главный тренер «Динамо» из Москвы Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Зенитом».

- Что неудобного было в игре «Динамо» для «Зенита» в прошлом сезоне, когда вы три победы в четырех матчах одержали?

- Не знаю, хорошая дисциплина, можно сказать, достаточно старались играть активнее. Не всегда это удается, потому что «Зенит» очень силен, но мы год назад выиграли три матча с «Зенитом», но чемпионство забрал именно «Зенит». Поэтому, может быть, лучше проиграть какой-то матч с «Зенитом», но забрать чемпионство. Будем стараться сегодня играть активнее. Договорились, что если будем бояться и стоять сзади, будет разрыв команды, как было с соперниками, которые играли перед нами. Нам могут забить много голов. Да, у «Зенита» отличная форма, выражаем уважение сопернику. Но мы тоже имеем свои качества. Сегодня надо играть дисциплинированно, но с мячом и не бояться. Это вообще очень важно: не бояться играть.

- У вас тоже победный состав с одной стороны, вы выиграли в прошлом туре, но его поменяли в отличие от Сергея Семак. Два изменения: Бальбуэна вместо Лепского и слева Лаксальт вместо Скопинцева. Прокомментируйте два этих изменения. Чем вы руководствовались?

- Для нас Фаби Бальбуэна всегда будет важным игроком, он дает опыт команде, спокойствие. Хорошо, что у него была игровая практика. Можно сказать, что он, не хочу говорить, что на 100% готов, но на 90-100%. Здесь решал играть с Диего Лаксальтом слева, потому что тактически то, что я буду хотеть сегодня видеть на поле, он в этом плане меня устраивает.

- Как сдержать Глушенкова? Пока никто из соперников «Зенита» эту задачу не решил, восемь голов на старте сезона Максим забил. Как его сдержать?

- Тяжелый вопрос. Если бы я знал ответ, то уже бы ребятам сказал. Но не только Глушенков, вся команда «Зенита» играет очень спокойно и уверенно. Дос Сантос, Вендел, Кассьерра, Педро - нельзя опасаться только Максима. Понятно, что он на кураже, он бьет и попадает в ворота, надо за ним следить на поле, но нельзя забывать о других футболистах тоже. Тяжело будет сегодня, но ничего страшного, это футбол. Мы будем стараться мешать и играть активнее.