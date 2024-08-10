Канчельскис: Джикия будет хорошим усилением для «Локомотива»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о возможном возвращении защитника Георгия Джикии в «Локомотив».

Напомним, текущим летом 30-летний футболист покинул «Спартак», за который выступал с 2017 года.

Специалист заявил, что всегда приятно возвращаться в родную команду.

— В данном случае возвращение в «Локомотив» будет целесообразным. Это будет хорошее приобретение для «Локомотива», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

В настоящий момент Джикия является свободным агентом и посматривает в сторону Европы.

В прошлом сезоне защитник принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.