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Канчельскис: Джикия будет хорошим усилением для «Локомотива»

10 Августа 2024 • 17:27 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Локомотив Москва
18.08 17:30

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о возможном возвращении защитника Георгия Джикии в «Локомотив».

Напомним, текущим летом 30-летний футболист покинул «Спартак», за который выступал с 2017 года.

Специалист заявил, что всегда приятно возвращаться в родную команду.

— В данном случае возвращение в «Локомотив» будет целесообразным. Это будет хорошее приобретение для «Локомотива», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

В настоящий момент Джикия является свободным агентом и посматривает в сторону Европы.

В прошлом сезоне защитник принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

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Локомотив Москва Андрей Канчельскис Георгий Джикия ещё теги

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