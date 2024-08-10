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Кто конструировал «Локомотиву» победу над махачкалинским «Динамо»

10 Августа 2024 • 17:21 Комментировать
Локомотив Москва
2:0
Динамо Махачкала
окончен

В первом субботнем матче 4-го тура Премьер-лиги московский «Локомотив» спокойно выиграл у махачкалинского «Динамо». Илья Самошников забил в первом тайме, Евгений Морозов – во втором. Итог – 2:0 по счёту. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценило некоторых игроков этой встречи.

Статистика матча: владение мячом – 47:53, удары по воротам – 12:11, в створ – 3:4, угловые – 5:9.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

 

Протокол игры  
Локомотив Москва2:0Динамо Махачкала
(1:0) Самошников Илья10'  
(2:0) Морозов Евгений64'  
Лантратов ИльяСильянов АлександрМорозов Евгений  89'Ньямси ЖерзиноНенахов МаксимБатраков АлексейКарпукас Артём 65' (Сулейманов Тимур ( 65') Баринов ДмитрийСамошников ИльяВоробьёв Дмитрий Дмитриевич 65' (Сарвели Владислав ( 65') Пиняев Сергей 46' (Раков Вадим ( 46')
Запасные: Тимофеев АртёмПогостнов ЕгорСалтыков НикитаРадиковский ДмитрийМитрюшкин АнтонТикнизян НаирВеселов ДаниилМитай Марио
Волк ДавидШумахов ИдарТабидзе ДжемалПальцев ВалентинКагермазов Сослан 68' (Сандрачук Александр ( 68') Сундуков Темиркан  53' 79' (Сердеров Сердер ( 79') Магомедов Ражаб 65' (Гаджиев Абакар ( 65') Ангбан ВикторьенКрачковский Антон 72' (Юсупов Залимхан ( 72') Касинтура ЭгашЗинович Кирилл 79' (Джапо Ян ( 79')
Запасные: Мрезигуе ХуссемКирш ИльяМагомедов ТимурХрамцов Максим
10 августа. Стадион "РЖД Арена" (Москва).
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АЛЕКСЕЙ БАТРАКОВ – 7,5. Парня уже вовсю сравнивают с Лоськовым, но пока ещё подождите. Противостоять мощным соперникам со своими габаритами ему трудно, а вот ведение игры в диспетчерском ключе и исполнение стандартов – это как раз его стезя. Голевой навес на Морозова стал четвёртым ассистом Батракова за два матча.

ДМИТРИЙ БАРИНОВ – 7,5. Капитан – он и есть капитан. В свои 27 лет разбавляет опытом молодёжную структуру главной команды «Локомотива». Лидер в середине поля. Который ещё оттачивает домашние заготовки на угловых с Батраковым. Стал Баринов ассистентом на гол Самошникова, но конкретно в том пасе ничего особого не было.

ИЛЬЯ САМОШНИКОВ – 7,0. Ему ещё матереть, но перспективы хорошие. Естественно, забитые голы должны придавать уверенности, а то их у него маловато. Раз играет на фланге, то смещения с успешными ударами вполне может поставить на поток. Другое дело, что и раскусывать его соперники тоже будут пытаться.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динамо Махачкала

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