Кто конструировал «Локомотиву» победу над махачкалинским «Динамо»

В первом субботнем матче 4-го тура Премьер-лиги московский «Локомотив» спокойно выиграл у махачкалинского «Динамо». Илья Самошников забил в первом тайме, Евгений Морозов – во втором. Итог – 2:0 по счёту. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценило некоторых игроков этой встречи.

Статистика матча: владение мячом – 47:53, удары по воротам – 12:11, в створ – 3:4, угловые – 5:9.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

АЛЕКСЕЙ БАТРАКОВ – 7,5. Парня уже вовсю сравнивают с Лоськовым, но пока ещё подождите. Противостоять мощным соперникам со своими габаритами ему трудно, а вот ведение игры в диспетчерском ключе и исполнение стандартов – это как раз его стезя. Голевой навес на Морозова стал четвёртым ассистом Батракова за два матча.

ДМИТРИЙ БАРИНОВ – 7,5. Капитан – он и есть капитан. В свои 27 лет разбавляет опытом молодёжную структуру главной команды «Локомотива». Лидер в середине поля. Который ещё оттачивает домашние заготовки на угловых с Батраковым. Стал Баринов ассистентом на гол Самошникова, но конкретно в том пасе ничего особого не было.

ИЛЬЯ САМОШНИКОВ – 7,0. Ему ещё матереть, но перспективы хорошие. Естественно, забитые голы должны придавать уверенности, а то их у него маловато. Раз играет на фланге, то смещения с успешными ударами вполне может поставить на поток. Другое дело, что и раскусывать его соперники тоже будут пытаться.

Кирилл Иванцов