Семак: «Неважны предыдущие матчи с «Динамо», неважна никакая статистика»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо» из Москвы.

- В прошлом сезоне в четырех матчах «Динамо» нанесло «Зениту» три поражения. Вы любите говорить, что каждая игра - это отдельная история, тем не менее, можно ли говорить на основе этих цифр, что «Динамо» «Зениту» чем-то неудобно?

- Это не я говорю, так оно и есть, что каждая игра - это новая история абсолютно. Неважны предыдущие матчи, неважна никакая статистика. Что касается матчей, то они складывались для нас по-разному абсолютно. Где-то нам не везло, я не думаю, что у «Динамо» было преимущество, но в целом не самые лучшие матчи в нашем исполнении. Может быть, за исключением Кубка, мы там хорошо смотрелись. Дома, в том составе, что был на тот момент в домашнем матче первого круга, слишком легко дали забить, отыгрывались и отыгрались, в концовке пропустили. Такие матчи, которые достаточно сложные. Но я бы не сказал, что у нас есть какой-то трепет, какая-то принципиальность или какое-то неудобство перед «Динамо». Такое же, как и со всеми другими командами, команда, которая стремится сыграть на контратаках, использовать наши ошибки в обороне. А мы в свою очередь должны надежно играть в обороне, меньше ошибаться и активно играть в атаке.

- Вы не меняете состав, если сравнивать с последним матчем, в котором вы здесь одержали победу над «Ростовом» (5:0). Чем вы руководствовались, не меняя состав? Обычно какие-то маленькие моменты от игры к игре меняются.

- Тем, что те игроки, которые выходят в стартовом составе сегодня, они на сегодняшний день сильнее тех, что не выходят.

- Одна деталь: мы все-таки не привыкли видеть Педро как левого нападающего. Почему все-таки он там слева, а не Мостовой?

- Я думаю, привыкли уже. Он у нас полгода уже, наверное, в команде, и он достаточно часто играет именно на этой позиции. Я не знаю, почему не привыкли. Это его родная позиция, на мой взгляд, и он достаточно часто выходит на предсезонной подготовке. Андрей Мостовой выглядел предпочтительнее, Педро немного дольше набирал форму. Сейчас он смотрится лучше. Это хорошая здоровая конкуренция.

- Бальбуэна впервые в этом сезоне, парагвайский защитник, вместо Лепского в центре обороны. Насколько вы удивлены тем, что он вернулся с Олимпиады и играет сейчас? Может это пойти в плюс или минус для «Зенита»?

- Посмотрим, как он будет играть, это не плюс и не минус. Игрок опытный, я думаю, для него нет никаких проблем сыграть сегодня. Он в игровом тонусе, все эти игры, которые он играл за сборную, он проводил, поэтому никакой проблемы с состоянием нет. Я думаю, раз его тренер поставил, он готов играть и помогать своей команде.

- Восемь голов на старте Максима Глушенкова. У вас есть какое-то опасение, что слишком много, аномально много забивает Максим Глушенков? Или это его уровень, который он может держать постоянно?

- Нас на сегодняшний день интересует только этот матч. Сколько было, сколько забили или не забили, мы на это внимание не обращаем. Тот же Максим много раз повторял, что результат команды важнее. Он все делает на пользу команде. Не будет забивать Максим, будет кто-то другой забивать. Будем побеждать - все будут так же счастливы.