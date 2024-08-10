«Локомотив» никогда не забивал в четырёх стартовых турах так много голов

«Локомотив» обыграл махачкалинское «Динамо» в субботнем матче четвёртого тура Российской премьер-лиги. Команда Михаила Галактионова организовала по голу в каждом из таймов и победила со счётом 2:0.

Как отмечает Opta, «Локомотив» выдал лучший старт в истории по количеству забитых голов. Ранее никогда «железнодорожники» не забивали 11 голов в четырёх первых играх нового чемпионата.

Напомним, что «Локомотив» обыграл «Акрон» (3:2), «Ахмат» (5:0) и махачкалинское «Динамо» (2:0), а также проиграл московскому «Динамо» (1:3).

В следующем туре Премьер-лиги соперником «Локомотива» будет ЦСКА. Московское дерби состоится в воскресенье, 18 августа.