«Спартак» продолжает переговоры по Актюркоглу

Турецкий нападающий «Галатасарая» Керем Актюркоглу ещё может оказаться в «Спартаке».

Как сообщает журналист Али Начи Кучука, трансфер 25-летнего футболиста не был сорван, переговоры между сторонами продолжаются. Отмечается, что сделка даже набрала обороты, ведь «Спартак» полностью согласовал переход Актюркоглу с «Галатасараем».

По данным источника, покупка игрока обойдется «Спартаку» в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Актюркоглу появился на поле в двух матчах с учетом всех турниров, в которых не смог отметиться результативными действиями.

11 августа «Спартак» встретится с «Ахматом». Начало игры 4-го тура РПЛ запланировано на 20:00 по мск.