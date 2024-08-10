Деограсия объяснил перестановки в составе «Оренбурга»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Акроном».

- Тренерский штаб «Оренбурга» на этой неделе, кажется, провел очень серьезную работу, это мы судим по изменениям в стартовом составе по сравнению с прошлым туром. В центре обороны есть изменения, и в опорной зоне есть изменения, Мансилья - не центральный нападающий, а с краю. Правильно ли я понимаю? С чем связаны эти изменения?

- Мы сегодня дали возможность сыграть Хотулеву, он хорошую работу выполняет, как и Данила Прохин. Хотулев - левша, поэтому при выходе команды из обороны решили, что он нам поможет. Отмечу, что и Данила Прохин тоже хорошо работу выполняет. Что касается опорной зоны, Иван Башич вернулся после травмы, которую получил в последнем туре прошлого сезона. У него был перелом кости, он уже в строю, поэтому сегодня будет играть в стартовом составе. Мансилья - мы его перевели на фланг, так как Саид уже адаптировался и готов. Поэтому мы его сегодня выпускаем со старта, а Мансилью переводим на фланг, хотя он нам помогал в нападении, но сегодня на фланге.