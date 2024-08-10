«Локомотив» выдал лучший старт в РПЛ за семь лет

В субботу «Локомотив» порадовал своих болельщиков победой над махачкалинским «Динамо» со счётом 2:0. По голу в каждом из таймов забили Илья Самошников и Евгений Морозов. Таким образом, после четырёх прошедших матчей нового сезона Премьер-лиги «Локомотив» имеет девять очков в своём кармане.

Как сообщает Opta, «Локомотив» выдал лучший старт в чемпионате России со времён чемпионского сезона 2017/2018. Тогда «железнодорожники» брали в четырёх стартовых турах максимум очков – 12.

Следующий матч Российской премьер-лиги «Локомотив» проведёт в воскресенье, 18 августа, - против ЦСКА.