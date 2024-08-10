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Мамаев: «В конце прошлого сезона хотел, чтобы чемпионом стал «Краснодар» или «Динамо»

10 Августа 2024 • 16:55 Комментировать

Бывший игрок сборной России Павел Мамаев высказался о развязке в чемпионской гонке Премьер-лиги в прошлом сезоне. Как известно, «Зенит» стал чемпионом только по итогам последнего тура, воспользовавшись поражением «Динамо». Москвичам для завоевания титула хватило бы и одного очка в гостях у «Краснодара», но они проиграли.

«В конце прошлого сезона я в большей степени хотел, чтобы «Краснодар» или «Динамо» стали чемпионами. Но «Зенит» – красавцы. Молодцы, что выиграли в прошлом сезоне», - цитирует Мамаева Metaratings.

По словам Мамаева, «Краснодар» он поддерживал, потому за Сергей Галицкий заслуживает чемпионства, а «Динамо» - потому что там играл Фёдор Смолов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Динамо Москва Фёдор Смолов Павел Мамаев Сергей Галицкий ещё теги
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