Мамаев: «В конце прошлого сезона хотел, чтобы чемпионом стал «Краснодар» или «Динамо»

Бывший игрок сборной России Павел Мамаев высказался о развязке в чемпионской гонке Премьер-лиги в прошлом сезоне. Как известно, «Зенит» стал чемпионом только по итогам последнего тура, воспользовавшись поражением «Динамо». Москвичам для завоевания титула хватило бы и одного очка в гостях у «Краснодара», но они проиграли.

«В конце прошлого сезона я в большей степени хотел, чтобы «Краснодар» или «Динамо» стали чемпионами. Но «Зенит» – красавцы. Молодцы, что выиграли в прошлом сезоне», - цитирует Мамаева Metaratings.

По словам Мамаева, «Краснодар» он поддерживал, потому за Сергей Галицкий заслуживает чемпионства, а «Динамо» - потому что там играл Фёдор Смолов.