Самошников и Морозов – с голами: «Локомотив» на классе победил «Динамо» из Махачкалы

Спустя две недели после матча с «Динамо» «Локомотив» играл с «Динамо». В первом случае – с московским, во втором – с махачкалинским.

В первом туре «железнодорожники» на качелях одержали победу над «Акроном», потом проиграли в столичном дерби «Динамо», а дальше крупно уделали «Ахмат» в Грозном. Махачкалинское «Динамо» в Премьер-лиге по порядку сыграло вничью с «Химками», «Краснодаром» и в скандальном по судейству матче проиграло «Пари НН».

Насчёт «Локомотива» многие эксперты в межсезонье высказывались осторожно. Продажа Глушенкова уверила практически всех, что «путейцы» в новом сезоне будут бороться в лучшем случае где-то за пятое-шестое места. Может, в итоге оно так и будет. Но пока «Локомотив» идёт по дистанции довольно-таки солидно.

Гости не стали окапываться с первых минут в обороне. Оказывалось давление на правый фланг, но там удачно действовал в разрушении Сильянов. А подход «Локомотива» к чужим воротам обернулся голом. Самошников увёл мяч от другого 77-го номера (Сундукова) и из-за пределов штрафной поразил правый нижний угол. 1:0.

Более высокий класс позволял «красно-зелёным» создавать ещё голевые шансы. Батраков не раз подавал угловые справа к ближней штанге, откуда неудачно пытался забить Баринов. Самошников во время смещения к центру с правого полуфланга обыгрался с Бариновым и пробил, а рикошет от Пальцева отправил мяч на угловой.

Гости старались цепко действовать в обороне. Историю Самошникова с чётким дальним ударом пробовали повторить Ненахов и Пиняев – но там мимо створа. На одном из подключений «Динамо» Ражаб Магомедов подал справа, и Зинович пробил головой из-под Ньямси – тоже не попал в ворота.

На второй тайм махачкалинцы вышли с серьёзными атакующими намерениями. И оборона москвичей стала продавливаться на угловых. Табидзе должен был сравнивать счёт, но ударил головой мимо. То было хорошее время для «Динамо», чтобы переломить ход игры, но не удалось команде из Дагестана это сделать.

А «Локомотив» пережил неприятный отрезок и пришёл ко второму забитому голу. Батраков навесил из глубины со штрафного на левый край вратарской, Раков скинул, а Ненахов пробил в падении, и Волк отразил мяч. То была ещё подготовка-пристрелка. Потом Батраков подал угловой справа, и Морозов, продавив Табидзе, поразил левый угол. 2:0.

Динамовцы претендовали на пенальти, когда Ньямси в своей штрафной прошёлся по ноге соперника. Но обошлось без одиннадцатиметрового. Тягучее давление со стандартами не принесло визитёрам пользы. «Локомотив» сохранил комфортный счёт и набрал девять очков, у махачкалинского «Динамо» по-прежнему лишь два балла.

Кирилл Иванцов