Сёмин высказался о возможном отъезде Глушенкова в Европу

Легенда «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о перспективах нападающего «Зенита» Максима Глушенкова уехать в Европу.

«Ему еще нужно поддержать статус, который у него сегодня есть. Надо получить стандартную уверенность, что он будет так играть в каждом матче», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Специалист заявил, что сейчас только начало сезона, поэтому пока мы не можем оценивать готовность Глушенкова к Европе.

В нынешнем сезоне 25-летний футболист появился на поле в пяти матчах с учетом всех турниров, забил восемь мячей и записал на свой счет один ассист.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Глушенкова составляет 11 млн евро.

Сёмин не считает Глушенкова лучшим игроком РПЛ