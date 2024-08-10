Голенков: «Ростов» потерял очки в матче с «Рубином»

Форвард «Ростова» Егор Голенков высказался о результате минувшего матча против «Рубина».

Встреча четвертого тура чемпионата России завершилась вничью со счетом 1:1.

Голенков заявил, что «Ростов» упустил очки в игре с казанской командой.

«Как это объяснить? Не забили и пропустили. Если второй тайм сравнивать с первым, то, конечно, он был ужасным», — приводит слова Голенкова «РБ Спорт».

На данный момент подопечные Валерия Карпина занимают седьмую строчку в РПЛ, набрав пять баллов.

В пятом туре «Ростов» встретится на своем поле с «Оренбургом». Матч состоится 17 августа. Начало поединка запланировано на 19:30 по мск.