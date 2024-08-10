Генич: «Стандарты Батракова — люкс»

Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на голевую передачу полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в матче с махачкалинским «Динамо».

Данный ассист стал для 19-летнего хавбека уже четвертым в текущем сезоне РПЛ.

«Стандарты Батракова — люкс! Сильно, в нужную точку, раз за разом. Красавец», — написал Генич в своем телеграм-канале.

В эти минуты продолжается игра четвертого тура Российской премьер-лиги между «Локомотивом» и «Динамо». На данный момент счет 2:0 в пользу «железнодорожников».

За всеми событиями матча можно следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.