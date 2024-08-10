Алексей Попов раскритиковал «Спартак» за трансфер Виллиана Жозе

Бывший футболист «Рубина» Алексей Попов поделился комментарием о новичке «Спартака» Виллиане Жозе.

Ранее сообщалось, что 32-летний бразилец прибыл в «Спартак» с лишним весом.

Попов заявил, что не может понять, почему «Спартак» покупает большого форварда, которому нужно еще набирать форму.

«Видимо, только у нас так можно — приехать с десятью лишними килограммами, как это делал Джикия. В «Спартаке» все возможно», — приводит слова Попова Legalbet.

В составе «Спартака» Жозе появился на поле в двух матчах Российской премьер-лиги, сыграв в общей сумме 19 минут.

11 августа «красно-белые» примут «Ахмат». Начало игры четвертого тура РПЛ запланировано на 20:00 по мск.

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