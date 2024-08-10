Смородская посоветовала «Локомотиву» подписать экс-игрока «Спартака»

Ольга Смородская, которая в своё время занимала должность президента «Локомотива», посоветовала клубу подписать бывшего футболиста «Спартака». Речь идёт о защитнике Георгии Джикии, с которым «красно-белые» решили не продлевать контракт этим летом.

«Было бы хорошо, если бы «Локомотив» вернул своего воспитанника Джикию. Конечно, он бы усилил команду, потому что это хороший игрок», - цитирует Смородскую «Чемпионат».

В своё время Георгий Джикия прошёл через академию «Локомотива» и поиграл за молодёжку. За первую команду «железнодорожников» Джикия не играл.

Сейчас Джикии 30 лет, и он до сих пор находится в статусе свободного агента.