Тюкавин – в основе: «Динамо» назвало состав на матч с «Зенитом»

В субботу вечером в центральном матче четвёртого тура чемпионата России лицом к лицу сойдутся «Зенит» и «Динамо». Наставник гостей Марцел Личка включил в основной состав своей команды следующих исполнителей:

Лунёв, Бальбуэна, Даса, Майсторович, Фомин, Лаксальт, Чавес, Бителло, Тюкавин, Гладышев, Нгамалё.

Футболисты и зрители на «Газпром Арене» услышат стартовый свисток в 17:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Отметим, что «Зенит» и «Динамо» в трёх стартовых турах чемпионата ещё не теряли очки, одержав по три победы.