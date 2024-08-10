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Глушенков – в основе «Зенита» на битву с «Динамо»

10 Августа 2024 • 16:17 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
Через 0 ч. 3 мин.

В главном матче четвёртого тура Российской премьер-лиги «Зенит» будет принимать «Динамо». Рулевой питерской команды Сергей Семак принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Латышонок, Караваев, Эракович, Нино, Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Глушенков,  Кассьерра, Педро.

Матч между «Зенитом» и «Динамо» начнётся в 17:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет на портале LiveResult – там пройдёт текстовая трансляция.

Напомним, что «Зенит» в трёх стартовых турах Премьер-лиги одержал три крупные победы – 4:0, 4:0, 5:0.  

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