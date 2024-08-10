«Локомотив» ищет центрального защитника

Московский «Локомотив» планирует усилить позицию центрального защитника. Об этом рассказал комментатор Дмитрий Шнякин в эфире телеканала «Матч ТВ».

По словам журналиста, «железнодорожники» заинтересованы в приглашении нового игрока в центр обороны после серьезной травмы Лукаса Фассона.

При этом Шнякин отметил, что в «Локомотиве» не будет серьезного недовольства, если найти новичка не получится.

В эти минуты подопечные Михаила Галактионова принимают на своем поле махачкалинское «Динамо» в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги. Текстовая трансляция поединка доступна здесь.