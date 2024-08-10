Снова гол «Локомотива» — это единственная команда, забившая во всех матчах РПЛ в 2024 году

Сегодня, 10 августа, «Локомотив» принимает на своём поле махачкалинское «Динамо».

После первого тайма «железнодорожники» впереди со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Илья Самошников, который отличился на десятой минуте с передачи Дмитрия Баринова.

«Локомотив» — единственная команда Российской премьер-лиги, которой удалось забить во всех играх 2024 года. Стоит сказать, что в текущем году «красно-зеленые» провели 15 матчей. Если зацепить и 2023 год, то голевая серия «Локомотива» в РПЛ продолжается уже 20 матчей.

Следить за ходом событий игры «Локомотив» - «Динамо» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.