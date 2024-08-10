Канчельскис дал совет «Спартаку» и Соболеву

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис дал комментарий по поводу ситуации нападающего Александра Соболева. Как известно, недавно 27-летний футболист был отстранён от тренировок с основой «Спартака». Произошло это на фоне информации о желании перебраться в «Зенит».

По мнению Канчельскиса, стороны должны прийти к компромиссу в этой ситуации.

«Здесь должны прийти к какому-то компромиссу. История с «Зенитом» не красит ни Соболева, ни «Спартак». Из любой ситуации есть мирный выход. Надо садиться за стол переговоров и общаться», - цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Александра Соболева в 7,5 миллиона евро.