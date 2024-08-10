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Мамаев не собирается снимать бутсы с гвоздя

10 Августа 2024 • 15:43 Комментировать

Бывший футболист ЦСКА Павел Мамаев довольно рано завершил футбольную карьеру. Мамаеву задали вопрос, не хочет ли он снова поиграть.

«Точно нет! У меня даже времени на такие мысли нет», - цитирует 35-летнего Мамаева Metaratings.

Мамаев отметил, что он завершил свою игровую карьеру как раз в нужный момент.

«Пришло время заканчивать с футболом – я и закончил. Сейчас во главе угла у меня семья и академия», - сказал Мамаев.

Напомним, что как футболист Павел Мамаев выступал за ряд клубов, в частности за ЦСКА и «Краснодар». В 2019-2020 годах Мамаев около года провёл в тюремном заключении после участия в нескольких драках.

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Евро-Футбол.Ру,
Павел Мамаев
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