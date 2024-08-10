Газизов дал ответ по Дзюбе и Джикии

Шамиль Газизов, который в махачкалинском «Динамо» занимает должность генерального директора, дал комментарий насчёт форварда Артёма Дзюбы и защитника Георгия Джикии. Ранее слухи связывали динамовцев с этими футболистами.

«Переговоры с Джикией и Дзюбой не велись. Мы встретились с Георгием, поговорили, но серьёзно они нас не рассматривали», - цитирует Газизова Metaratings.

Стоит сказать, что 35-летний Артём Дзюба и 30-летний Георгий Джикия сейчас находятся без клубной прописки. Футболисты стали свободными агентами после того, как «Локомотив» и «Спартак» соответственно решили не продлевать с ними контракты этим летом.