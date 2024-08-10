Мамаев не собирается тренировать

Известный в прошлом футболист Павел Мамаев не собирается заниматься тренерской работой в обозримом будущем. По словам экс-игрока национальной сборной России, в его планах на сегодняшний день нет получения лицензии тренера.

«Пока мне импонируют только руководящие должности. На тренера надо именно учиться, а навыки организатора у меня уже есть. В планах нет получения тренерской лицензии», - цитирует Мамаева Metaratings.

Отметим, что по ходу игровой карьеры Павел Мамаев выступал в России за ряд команд – за ЦСКА, «Краснодар», «Торпедо», «Ростов» и «Химки». Мамаев завершил карьеру довольно рано – сейчас ему 35 лет.