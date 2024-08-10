Гришин: «Краснодар» сейчас как раненый зверь»

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин высказался о предстоящем матче четвёртого туа Премьер-лиги, в котором «армейцы» сыграют в гостях у «Краснодара».

«Краснодар» сейчас как раненый зверь: им отступать некуда. Уже и пресса не очень хорошо пишет, поэтому они по-любому пойдут выигрывать. ЦСКА всё-таки будет играть на контратаках», - цитирует Гришина «Спорт-Экспресс».

Гришин отметил, что фаворита в этом матче нет. Бывший игрок «армейцев» ожидает увидеть качественный футбол.

Матч «Краснодар» - ЦСКА стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.