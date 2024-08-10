Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гришин: «Краснодар» сейчас как раненый зверь»

10 Августа 2024 • 15:13 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
1 2.60 X 3.45 2 2.75
Через 3 ч. 54 мин.

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин высказался о предстоящем матче четвёртого туа Премьер-лиги, в котором «армейцы» сыграют в гостях у «Краснодара».

«Краснодар» сейчас как раненый зверь: им отступать некуда. Уже и пресса не очень хорошо пишет, поэтому они по-любому пойдут выигрывать. ЦСКА всё-таки будет играть на контратаках», - цитирует Гришина «Спорт-Экспресс».

Гришин отметил, что фаворита в этом матче нет. Бывший игрок «армейцев» ожидает увидеть качественный футбол.

Матч «Краснодар» - ЦСКА стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Александр Гришин ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 10 Августа
15:13
Гришин: «Краснодар» сейчас как раненый зверь»
13:00
Кордоба рискует пропустить ближайшие матчи «Краснодара»
11:41
Алдонин: «Если ЦСКА победит, то изменения в тренерском штабе «Краснодара» возможны»
10:50
«Краснодар» – ЦСКА: Вероятные стартовые составы на матч чемпионата России
10:37
Григорян: «При Николиче ЦСКА стал более контратакующей командой»
02:19
Краснодар - ЦСКА: где смотреть прямую трансляцию онлайн
09 Августа
19:53
Кирьяков: Мусаев понимает, что его будущее в «Краснодаре» зависит от матча с ЦСКА
18:55
Актуальная ставка и прогноз на матч Краснодар — ЦСКА РПЛ — 10 августа 2024
18:30
Смородская — о перспективах ЦСКА: «Николич — не волшебник»
18:21
Смородская: «Я фанатка Николича»
18:21
Пономарёв: «Гайч – какой-то Буратино»
18:14
Булыкин: «Краснодар» и дальше будет падать вниз»
17:44
Борис Игнатьев дал прогноз на матч «Краснодар» - ЦСКА
15:56
Мостовой дал прогноз на результат матча «Краснодар» - ЦСКА
10:21
Деменко: «Для Мусаева матч с ЦСКА будет переломным моментом»
08 Августа
22:31
Качественная ставка и прогноз на матч Краснодар — ЦСКА чемпионата России — 10 августа 2024
20:30
Стало известно, в какой европейский чемпионат может уехать Помазун
18:44
Фильцов назвал фаворита матча «Краснодар» - ЦСКА
18:15
Агент Языджи отреагировал на информацию об интересе «Краснодара»
17:50
Жирков не видит в ЦСКА конкурента «Зенита»
17:42
«Краснодар» хотел подписать Языджи
15:09
Бурлак: «Мусаев — один из первых кандидатов на увольнение»
14:41
Ставка и прогноз на точный счёт матча Краснодар — ЦСКА — 10 августа 2024
14:21
Назначен судья на матч «Зенит» - «Динамо»
07 Августа
22:07
Канчельскис высказался о возможном переходе Сперцяна в «Наполи»
19:51
Актуальная ставка и прогноз на матч Краснодар – ЦСКА чемпионата России – 10 августа 2024
18:11
Габулов рассказал, при каком условии ЦСКА может бороться за чемпионство
16:40
Акинфеев: «Без Газзаева не было бы нас»
15:19
Дзагоев рассказал, считает ли Козлова самым талантливым игроком РПЛ
12:49
«Наполи» готов подписать Сперцяна при одном условии 1
06 Августа
19:57
Сергей Овчинников: «Тороп сильнее Сафонова»
14:46
РФС отказал Федотову в иске к ЦСКА о выплате 200 миллионов рублей 2
14:03
Масалитин признался, что ему тревожно за оборону ЦСКА
05 Августа
19:33
Деменко предположил, в каком случае Галицкий уволит Мусаева
17:47
Березовский — о Сперцяне в «Лансе»: «Было бы неплохо»
04 Августа
22:53
Ещё один форвард может покинуть ЦСКА
20:52
Круговой — о матче с «Краснодаром»: «Нам нужно реабилитироваться за поражение в Кубке»
20:05
Круговой назвал уход Чалова потерей для ЦСКА
19:46
Наумов: «Для игры в Европе Мусаеву нужно поднять планку»
19:34
Наумов ответил, сможет ли Мусаев заменить Чалова в ЦСКА
19:20
Наумов назвал единственного конкурента «Зенита» за чемпионство
19:09
ЦСКА согласовал новый контракт с Рошей
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Соболев нашёл новый клуб, сборная Англии выбрала тренера, а «Барселона» отказалась от звёздного игрока – в главных слухах недели «Спартак» получил предложение по легионеру Футболист «Спартака» ответил, согласится ли на переход в «Зенит» «Спартак» решил избавиться от трёх иностранцев – названы все имена «Ты должен объяснить»: Гвардиола отреагировал на новую причёску де Брёйне Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» Флик изменил трансферные планы, впечатлившись очередным вундеркиндом из «Барселоны» Сборную Англии может возглавить звёздный тренер – названо имя Байер может сыграть в АПЛ Зиньковский может покинуть «Спартак» в случае прихода Актюркоглу
Пепе завершил карьеру в 41 год Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира Флик заблокировал трансфер звёздного игрока в «Барселону» Роналду и Месси – в одной команде: символическая сборная ветеранов футбола Трансферная бомба: «Реал» может купить звезду при одном условии «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Стипиди: «Проверка судей на детекторе лжи – это гестапо, что ли?» Фанаты «ПСЖ» раскритиковали российского вратаря после пропущенного мяча между ног
Спортивные новости
На Олимпийских играх в Париже сменился лидер медального зачёта Осталось всего три дня: Кто лидирует на Олимпиаде по золотым медалям На Олимпиаде сменился лидер медального зачёта Китай сравнялся с США по количеству золотых медалей на Олимпийских играх в Париже Какая страна лидирует на Олимпиаде за четыре дня до финиша Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Перерыв
Локомотив Москва Локомотив Москва
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
1
0
1.65 3.85 4.90
Видео
10.08.24 в 17:30
Зенит Зенит
Динамо Москва Динамо Москва
1.52 4.40 5.40
Видео
10.08.24 в 17:30
Оренбург Оренбург
Акрон Акрон
1.91 3.65 3.65
Видео
10.08.24 в 20:00
Краснодар Краснодар
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2.19 3.40 3.05
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Августа
15:59 · Россия. Премьер-лига
Снова гол «Локомотива» — это единственная команда, забившая во всех матчах РПЛ в 2024 году
15:56 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис дал совет «Спартаку» и Соболеву
15:43 · Россия. Премьер-лига
Мамаев не собирается снимать бутсы с гвоздя
15:34 · Россия. Премьер-лига
Газизов дал ответ по Дзюбе и Джикии
15:22 · Россия. Премьер-лига
Мамаев не собирается тренировать
15:16 · Россия. Премьер-лига
Самошников быстро открыл счёт в матче «Локомотив» - «Динамо» Махачкала
15:13 · Россия. Премьер-лига
Гришин: «Краснодар» сейчас как раненый зверь»
14:54 · Россия. Премьер-лига
Биджиев ответил на вопрос о принципиальности матча против «Локомотива»
14:51 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис назвал матч против «Зенита» ключевым для «Динамо»
14:47 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «О победе 5:0 уже все забыли»
14:30 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» - «Динамо» Махачкала: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
13:48 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» назвал состав на матч с «Динамо» из Махачкалы
13:38 · Россия. Премьер-лига
Названо условие трансфера Ивановича в «Зенит»
13:32 · Россия. Премьер-лига
Дзюба закрыл штрафы
13:26 · Россия. Премьер-лига
Игорь Денисов ввёл запрет на просмотр матчей РПЛ
13:00 · Россия. Премьер-лига
Кордоба рискует пропустить ближайшие матчи «Краснодара»
12:58 · Россия. Премьер-лига
«Зениту» отказали два грека 1
12:43 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Если «Зенит» будет играть, как в предыдущих матчах, у «Динамо» нет шансов»
12:26 · Россия. Премьер-лига
Иву: «В Ростове всегда сложно играть»
12:12 · Россия. Премьер-лига
Мостовой — о результативности Угальде: «Любая бабушка попадёт в пустые ворота»
11:54 · Россия. Премьер-лига
Хомуха: «Динамо» не отдаст игру «Зениту» без боя»
11:41 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: «Если ЦСКА победит, то изменения в тренерском штабе «Краснодара» возможны»
11:27 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Не стану исключать крупной победы «Зенита» над «Динамо»
11:09 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Карраскаль пока не оправдывает свой трансфер»
10:53 · Россия. Премьер-лига
Евсиков: «Личка в «Динамо» строит европейскую команду»
Все новости
Рекомендуем