Биджиев ответил на вопрос о принципиальности матча против «Локомотива»

Главный тренер «Динамо» из Махачкалы Хасанби Биджиев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Локомотивом».

- Можно уже сказать, что ваша команда уже освоилась в Премьер-лиге?

- Вы знаете, наверное, виднее со стороны. Мы стараемся сосредоточиться на своих действиях в каждом матче. Для нас сейчас самое главное - то, о чем я говорю, - сконцентрироваться на своих действиях и выполнять их хорошо.

- Что касается двух красных карточек, которые были получены в прошлом туре, как компенсировать отсутствие Глушкова и Алибекова? Кто это будет делать?

- Тут рецепт один - только за счет командных действий. У нас есть игроки, которые способны их заменить. Основное, чтобы ребята четко выполняли свои функции на поле.

- Еще сегодня у вас изменение в атаке, вместо Сердерова Зинович. Его выход как-то связан с травмой Фассона у «Локомотива» или нет?

- Мы о травме Фассона узнали только что, поэтому мы планировали, что будет играть Зинович в этом матче. Тем не менее, Сердеров тоже готов к матчу.

- Что касается персонально вас. Вы в «Локомотиве» играли и работали. Насколько этот день особенный для вас?

- Действительно, большая часть карьеры прошла именно в «Локомотиве» как игрока и функционера, но сейчас, как говорится, уже другое время, другая качественно ситуация, поэтому выходим и готовимся на матч, как на любой другой матч Премьер-лиги.