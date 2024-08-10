Канчельскис назвал матч против «Зенита» ключевым для «Динамо»

В главном матче четвёртого тура Российской премьер-лиги в субботу сыграют «Зенит» и «Динамо». Своими мыслями по поводу этого поединка поделился известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис. Он считает, что эта игра представляет собой ключевой момент для команды Марцела Лички.

«Для «Динамо» это ключевой момент. Если «Зенит» обыграет «Динамо», можно говорить, что на 50% они чемпионы. Будет интересно посмотреть, как «Динамо» будет выглядеть. Динамовцы должны доказать, что они не просто один раз стрельнули», - цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Стоит сказать, что в стартовых трёх турах Премьер-лиги «Зенит» и «Динамо» не теряли очки, одержав по три победы.

Матч «Зенит» - «Динамо» стартует в 17:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.