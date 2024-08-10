Галактионов: «О победе 5:0 уже все забыли»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо» из Махачкалы.

- После 5:0 как у команды настроение, оно более воодушевленное в работе на тренировках, в поведении или всё в рабочем режиме?

- Понятно, что была хорошая победа, но самое правильное слово «Была», потому что о ней уже все забыли. Штатно работали и все прекрасно понимаем, что сегодня уже есть новая игра, надо показывать и подтверждать качество игры. Самое главное - поступательно двигаться вперед.

- Что касается конкретно кадров, все знают про повреждение Фассона. Насколько серьезно, что с ним?

- Лукас, многие видели, получил повреждение в концовке игры в Грозном. Восстановление планово проходит, о более точных сроках станет известно чуть позднее, но клуб уже выступил вчера с заявлением, поэтому всё идёт в штатном порядке.

- Что касается вообще центра обороны, казалось, только наладилось взаимопонимание. За центр не переживаете?

- Самое главное - не центр обороны, а как команда будет цельно обороняться, и в разных стадиях игры если мы будем действовать как одно целое, как единый блок, действовать цельно и компактно, то не будет у команды никаких проблем. Если мы будем допускать определенные ошибки, понятно, что проблемы возникнут.

- Что касается махачкалинцев, команда - лидер по допущенным моментам у своих ворот, при этом пропускает очень мало. За счет чего сегодня «Локомотив» планирует все-таки эти ворота взять?

- Мы акцентировали внимание наших ребят в тренировочном процессе и на разборе игры на определенных нюансах построения команды соперника. Но самое главное - те моменты, которые мы на себя проецируем сами, отталкиваясь от своего качества игры. Самое главное - у нас были хорошие моменты в предыдущих матчах. Нам их надо развивать. А как это получится, покажет ход игры и характер матча. Но мы прекрасно понимаем, что соперник - очень боевая команда, команда вязкая, команда, которая очень агрессивно, она хорошо работает в единоборствах, поэтому нам сегодня как минимум надо не уступить в этих моментах, выиграть и показывать свое качество игры, чтобы добиваться поступательного положительного результата.