«Локомотив» назвал состав на матч с «Динамо» из Махачкалы

Субботнюю программу четвёртого тура Российской премьер-лиги будет открывать матч между «Локомотивом» и махачкалинским «Динамо». Главный тренер московской команды Михаил Галактионов решил включить в стартовый состав таких игроков:

Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Морозов, Ньямси, Баринов, Карпукас, Батраков, Воробьёв, Пиняев.

Матч между «Локомотивом» и «Динамо» из Махачкалы стартует в 15:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.

После трёх туров Премьер-лиги «Локомотив» имеет шесть очков в своём кармане.