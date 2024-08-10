Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» назвал состав на матч с «Динамо» из Махачкалы

10 Августа 2024 • 13:48 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Махачкала
1 1.47 X 4.60 2 7.30
Через 0 ч. 29 мин.

Субботнюю программу четвёртого тура Российской премьер-лиги будет открывать матч между «Локомотивом» и махачкалинским «Динамо». Главный тренер московской команды Михаил Галактионов решил включить в стартовый состав таких игроков:

Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Морозов, Ньямси, Баринов, Карпукас, Батраков, Воробьёв, Пиняев.

Матч между «Локомотивом» и «Динамо» из Махачкалы стартует в 15:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.

После трёх туров Премьер-лиги «Локомотив» имеет шесть очков в своём кармане.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва

Новости по матчу

Сегодня, 10 Августа
02:02
Локомотив - Динамо Махачкала: где смотреть прямую трансляцию онлайн
09 Августа
16:55
Смородская не верит в медали «Локомотива»
13:57
В «Локомотиве» высказались о травме Фассона
13:10
Гаджиев — о трансфере Хосейннеджада: «Нам нужен был футболист на эту позицию»
12:44
«Локомотив» потерял защитника до конца года
11:13
Экспресс на футбол с большим коэффициентом — 10 августа 2024
08 Августа
21:39
Ставка и прогноз на матч Локомотив — Динамо чемпионата России — 10 августа 2024
21:39
Капитан махачкалинского «Динамо» - о «Локомотиве»: «Любую команду можно обыграть»
15:42
«Я не ожидал такого старта от «Локомотива» — Бурлак
15:21
«Оскорбление нашего клуба»: Газизов возмущён выводами ЭСК РФС по судейству
14:35
Агент: «Подтверждаю интерес к Балло со стороны «Локомотива»
14:21
Назначен судья на матч «Зенит» - «Динамо»
13:44
Ставка и прогноз на точный счёт матча Локомотив — Динамо РПЛ — 10 августа 2024
12:05
Тюкавин стал отцом
11:54
Агент Карраскаля высказался о возможном уходе клиента из «Динамо»
07 Августа
15:35
«Локомотиву» нужен мастер» — Галактионов
13:28
Газизов оценил старт махачкалинского «Динамо»
12:31
Актуальная ставка и прогноз на матч Локомотив – Динамо Махачкала чемпионата России – 10 августа 2024
06 Августа
19:14
Гурцкая принёс извинения Галактионову
05 Августа
19:21
Масалитин: «Локомотив» ослаблен»
16:33
Вера рассказал, почему сорвался его трансфер в «Локомотив»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА ДИНАМО МАХАЧКАЛА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Соболев нашёл новый клуб, сборная Англии выбрала тренера, а «Барселона» отказалась от звёздного игрока – в главных слухах недели Футболист «Спартака» ответил, согласится ли на переход в «Зенит» «Спартак» купил Кёна — источник «Спартак» решил избавиться от трёх иностранцев – названы все имена «Спартак» получил предложение по легионеру «Ты должен объяснить»: Гвардиола отреагировал на новую причёску де Брёйне Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» Четвертьфиналист Евро-2024 готов перейти в «Спартак» Флик изменил трансферные планы, впечатлившись очередным вундеркиндом из «Барселоны» Как Холанн: Де Брёйне вернулся в «Манчестер Сити» с необычной причёской
Пепе завершил карьеру в 41 год Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира Флик заблокировал трансфер звёздного игрока в «Барселону» Роналду и Месси – в одной команде: символическая сборная ветеранов футбола «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Фанаты «ПСЖ» раскритиковали российского вратаря после пропущенного мяча между ног Стипиди: «Проверка судей на детекторе лжи – это гестапо, что ли?» Глушенков — следующий российский футболист, который уедет в Европу: выбираем возможный клуб игроку за пределами России
Спортивные новости
На Олимпийских играх в Париже сменился лидер медального зачёта Осталось всего три дня: Кто лидирует на Олимпиаде по золотым медалям На Олимпиаде сменился лидер медального зачёта Китай сравнялся с США по количеству золотых медалей на Олимпийских играх в Париже Какая страна лидирует на Олимпиаде за четыре дня до финиша Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
10.08.24 в 15:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
1.65 3.85 4.90
Видео
10.08.24 в 17:30
Зенит Зенит
Динамо Москва Динамо Москва
1.52 4.40 5.40
Видео
10.08.24 в 17:30
Оренбург Оренбург
Акрон Акрон
1.91 3.65 3.65
Видео
10.08.24 в 20:00
Краснодар Краснодар
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2.19 3.40 3.05
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Августа
13:48 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» назвал состав на матч с «Динамо» из Махачкалы
13:38 · Россия. Премьер-лига
Названо условие трансфера Ивановича в «Зенит»
13:32 · Россия. Премьер-лига
Дзюба закрыл штрафы
13:26 · Россия. Премьер-лига
Игорь Денисов ввёл запрет на просмотр матчей РПЛ
13:00 · Россия. Премьер-лига
Кордоба рискует пропустить ближайшие матчи «Краснодара»
12:58 · Россия. Премьер-лига
«Зениту» отказали два грека
12:43 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Если «Зенит» будет играть, как в предыдущих матчах, у «Динамо» нет шансов»
12:26 · Россия. Премьер-лига
Иву: «В Ростове всегда сложно играть»
12:12 · Россия. Премьер-лига
Мостовой — о результативности Угальде: «Любая бабушка попадёт в пустые ворота»
11:54 · Россия. Премьер-лига
Хомуха: «Динамо» не отдаст игру «Зениту» без боя»
11:41 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: «Если ЦСКА победит, то изменения в тренерском штабе «Краснодара» возможны»
11:27 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Не стану исключать крупной победы «Зенита» над «Динамо»
11:09 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Карраскаль пока не оправдывает свой трансфер»
10:53 · Россия. Премьер-лига
Евсиков: «Личка в «Динамо» строит европейскую команду»
10:37 · Россия. Премьер-лига
Григорян: «При Николиче ЦСКА стал более контратакующей командой»
10:36 · Россия. Премьер-лига
Мостовой уверен в победе «Спартака» над «Ахматом»
10:10 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Глушенков – это реально топовый футболист»
09:58 · Россия. Премьер-лига
Безруков: «Ничья в матче с «Ростовом» закономерна»
09:49 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Соболев ни в чём не универсальнее Кассьерры»
09:36 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Клаудиньо уже всех достал своими капризами»
09:24 · Кубок России
Безруков рассказал, за счёт чего «Рубин» сможет остановить «Зенит» 1
09:13 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Вендел уйдёт минимум за 25-30 миллионов евро»
08:42 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал точный счёт матча «Краснодар» - ЦСКА 1
08:37 · Россия. Премьер-лига
Бубнов вынес приговор «Динамо» в матче с «Зенитом»
08:08 · Россия. Премьер-лига
Карпин назвал игрока «Зенита», который пригодится «Ростову»
Все новости
Рекомендуем