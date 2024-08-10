Названо условие трансфера Ивановича в «Зенит»

Нападающий Михайло Иванович может перебраться в «Зенит» из «Войводины». При этом трансфер возможен только при условии сокращения количества форвардов в питерской команде. Об этом рассказал источник, который знаком с ситуацией.

«Сторона игрока рассчитывает на трансфер в РПЛ, но только при условии, что «Зенит» продаст одного из своих нападающих. Иванович не хочет быть четвёртым форвардом и рассчитывает на достаточное игровое время», - комментарий источника приводит Sport24.

Михайло Ивановичу 19 лет. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают нападающего в 1,5 миллиона евро. Иванович провёл ряд игр за юношеские сборные Сербии в разных возрастных категориях.