Дзюба закрыл штрафы

Бывший футболист «Зенита» Артём Дзюба регулярно получает штрафы за нарушение правил дорожного движения. В прессе появлялась информация о том, что 35-летний футболист накопил 100 штрафов менее чем за один год. При этом сообщалось, что Дзюба ещё должен по штрафам 6 тысяч рублей.

Теперь телеграм-канал Shot сообщает о том, что Дзюба закрыл долги по штрафам. Футболист сделал это после публикации в СМИ.

Стоит сказать, что Артём Дзюба сейчас не имеет команды. Форвард стал свободным агентом после истечения срока контракта с «Локомотивом» по завершению сезона 2023/2024. Пока непонятно, где Дзюба продолжит карьеру.