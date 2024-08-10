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Дзюба закрыл штрафы

10 Августа 2024 • 13:32 Комментировать

Бывший футболист «Зенита» Артём Дзюба регулярно получает штрафы за нарушение правил дорожного движения. В прессе появлялась информация о том, что 35-летний футболист накопил 100 штрафов менее чем за один год. При этом сообщалось, что Дзюба ещё должен по штрафам 6 тысяч рублей.

Теперь телеграм-канал Shot сообщает о том, что Дзюба закрыл долги по штрафам. Футболист сделал это после публикации в СМИ.

Стоит сказать, что Артём Дзюба сейчас не имеет команды. Форвард стал свободным агентом после истечения срока контракта с «Локомотивом» по завершению сезона 2023/2024. Пока непонятно, где Дзюба продолжит карьеру.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба
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