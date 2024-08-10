Игорь Денисов ввёл запрет на просмотр матчей РПЛ

Бывший футболист сборной России Игорь Денисов, который тренирует команду в академии «Торпедо», сообщил о том, что он запрещает подопечным смотреть матчи Российской премьер-лиги.

«Я детям запрещаю смотреть чемпионат России. Говорю: смотрите Лигу чемпионов, финал чемпионата мира. Там плотность, где никто не даёт времени голову поднимать. А в чемпионате России я вижу как игрок, возомнивший о себе, ходит пешком и не дорабатывает. Меня это раздражает», - сказал Денисов в интервью Нобелю Арустамяну.

Игорь Денисов завершил футбольную карьеру в 2019 году. По ходу игровой карьеры Денисов поиграл за «Зенит», «Локомотив», «Динамо» и «Анжи».