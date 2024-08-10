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Кордоба рискует пропустить ближайшие матчи «Краснодара»

10 Августа 2024 • 13:00 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
1 2.60 X 3.45 2 2.75
Через 5 ч. 33 мин.

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба может пропустить ближайшие матчи «быков».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», колумбийский футболист получил травму на одной из последних тренировок команды и не сможет помочь ей в ближайших играх.  

В текущем сезоне 31-летний Кордоба провёл за «Краснодар» две игры, в которых отметиться результативными ему не удалось. Сейчас «быки» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав в трёх матчах три очка.

Свой ближайший матч «Краснодар» проведёт сегодня, 10 августа, против ЦСКА. Начало этой встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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