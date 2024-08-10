«Зениту» отказали два грека

В летнее трансферное окно «Зенит» проявлял интерес к двум футболистам из Греции. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», на радаре чемпиона России последних лет находились центральный защитник Константинос Кулиеракис и атакующий полузащитник Янис Константелиас, выступающие за ПАОК.

Впрочем, 20-летний Кулиеракис и 21-летний Константелиас от возможности перейти в «Зенит» отказались. Причина заключается в желании игроков продолжить выступления в Европе.

Константинос Кулиеракис оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 8 миллионов евро, а Янис Константелиас – в 15 миллионов евро.