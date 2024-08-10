Булыкин: «Если «Зенит» будет играть, как в предыдущих матчах, у «Динамо» нет шансов»

Бывший игрок «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча четвёртого тура РПЛ, в котором «бело-голубые» встретятся с «Зенитом».

По мнению Булыкина, если команда из Санкт-Петербурга покажет свой лучший футбол, то шансов добиться успеха в предстоящей встрече у «Динамо» практически нет.

«Если «Зенит» будет играть, как в предыдущих матчах, а Глушенков будет показывать результативный футбол, у «Динамо» нет шансов. Но в футболе может случиться что угодно – в прошлом сезоне динамовцы дважды обыграли «Зенит», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Матч «Зенит» — «Динамо» состоится сегодня, 10 августа. Начало — в 17:30 по московскому времени.