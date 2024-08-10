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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Иву: «В Ростове всегда сложно играть»

10 Августа 2024 • 12:26 Комментировать
Ростов
1:1
Рубин

Полузащитник «Рубина» Угочукву Иву высказался о матче четвёртого тура РПЛ против «Ростова», который завершился с ничейным счётом 1:1.

Иву отметил, что негативным образом на игре казанской команды могла сказаться долгая дорога до Ростова.

«В Ростове всегда сложно играть. В том числе из-за того, что дорога длинная. После такой дороги всегда играется непросто. Удивил ли «Ростов»? Знали, что они очень активно прессингуют, мы к этому готовились и рады, что с этим удалось справиться», — цитирует Иву «РБ Спорт».

На сегодняшний день «Рубин», набравший четыре очка, занимает 10-е место в турнирной таблице российского чемпионата, отставая от первого «Зенита» на пять баллов.

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