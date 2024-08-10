Мостовой — о результативности Угальде: «Любая бабушка попадёт в пустые ворота»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался об игре нападающего «красно-белых» Манфреда Угальде в нынешнем сезоне.

В четырёх матчах текущего сезона костариканский футболист забил четыре мяча. Сейчас Угальде занимает третье место в рейтинге лучших бомбардиров РПЛ.

«По поводу Угальде лично я не разделяю всеобщего ликования, что он сделал особенного? Он нападающий, и его задача – забивать. Посмотрите, как он забивал – все в пустые ворота. Да любая бабушка попадёт в пустые ворота», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Спартак» проведёт завтра 11 августа, против «Ахмата». Начало этой встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.