Хомуха: «Динамо» не отдаст игру «Зениту» без боя»

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от матча четвёртого тура РПЛ, в котором «сине-бело-голубые» встретятся с «Динамо».

По мнению эксперта, команда из Санкт-Петербурга имеет больше шансов на победу, однако «Динамо» постарается дать бой фавориту.

«У «Зенита» больше шансов на победу. Команда играет дома, к тому же у клуба удачный старт. Фаворит матча – «Зенит», но «Динамо» не отдаст игру без боя», — цитирует Хомуху Metaratings.

На сегодняшний день «Зенит» и «Динамо» возглавляют турнирную таблицу РПЛ, имея равное количество набранных очков (по девять). Очное противостояние этих команд состоится сегодня, 10 августа. Начало — в 17:30 по московскому времени.