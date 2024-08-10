Алдонин: «Если ЦСКА победит, то изменения в тренерском штабе «Краснодара» возможны»

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча четвёртого тура РПЛ, в котором «армейцы» встретятся с «Краснодаром».

По мнению Алдонина, победа ЦСКА может повлечь за собой перемены на тренерском мостике южан.

«Хоть преимущества нет ни у кого, ЦСКА по силам обыграть «Краснодар». Сейчас «Краснодар» показывает не очень качественный футбол и результаты. И если ЦСКА победит, то изменения в тренерском штабе «Краснодара» вполне возможны», — приводит слова Алдонина «Спорт-Экспресс».

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится сегодня, 10 августа, на домашней арене «быков». Начало — в 20:00 по московскому времени.