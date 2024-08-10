Дьяков: «Не стану исключать крупной победы «Зенита» над «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча четвёртого тура РПЛ, в котором «бело-голубые» встретятся с «Зенитом».

Дьяков назвал «сине-бело-голубых» явными фаворитами предстоящей игры, выразив мнение, что «Зенит» способен добиться над своим соперником уверенной победы.

«Не стану исключать и крупной победы «Зенита», может быть всё что угодно. Мы видели, как они сыграли в матче за Суперкубок, не пропускают в чемпионате, у них разница забитых и пропущенных — 13:0 за три матча. «Зенит» в полнейшем порядке», — цитирует Дьякова Metaratings.

Матч «Зенит» — «Динамо» состоится сегодня, 10 августа, в Санкт-Петербурге. Начало этой встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.