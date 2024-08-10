Корнеев: «Карраскаль пока не оправдывает свой трансфер»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался об игре полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля.

Напомним, колумбиец перешёл в «Динамо» летом 2023 года из ЦСКА. По мнению Корнеева, пока этот трансфер не оправдывает себя.

«Карраскаль пока не оправдывает. Это всё-таки не тот футболист, который влюбил всех нас в свою игру за первые полгода выступлений в ЦСКА», — приводит слова Корнеева «Спорт-Экспресс».

В общей сложности в составе «бело-голубых» Карраскаль провёл 30 матчей, забил один гол и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Колумбии в 8 миллионов евро.